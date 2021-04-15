Türkiye Özyeğin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Özyeğin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Özyeğin Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak

15 Nisan 2021, Perşembe 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir."açıklaması yapıldı.

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