Pakistan papağanı hakkında bilinmeyenler
Pakistan papağanı amazon papağanı olarak bilinmektedir. Papağangiller ailesinin en konuşkan papağan türü Pakistan papağanı olarak bilinmektedir. Pakistan papağanı kısa kanatlı ve yeşil renkli olarak bilinmektedir. Pakistan papağanı hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz ve Pakistan papağanının özelliklerini merak ediyorsanız sizler için araştırıp, bir araya getirmiş olduğumuz bilgilere göz atabilirsiniz. İşte Pakistan papağanı hakkında bilinmeyenler ve Pakistan papağanının özellikleri…
Pakistan papağanlarının 27 adet türü bulunmaktadır. papağangiller ailesinden olan Pakistan papağanları yürüme çağına gelen çocuklarla aynı zekaya sahiptir. Pakistan (Amazon) Papağanları olağanüstü ses yetenekleri, eğlencelikleri ve komik antikleri ile tanınır. Genelde sadık ve sevgi dolu arkadaşlardır. Pakistan papağanlarının çoğu, ağırlıklı olarak yeşil renktedir, türlere bağlı olarak vurgu renkleri değişmektedir. Türüne göre canlı veya soluk renklerde olabilirler.
Pakistan Papağanı, Güney Amerika'dan Meksika'ya ve Karayipler'e kadar değişen Yeni Dünya'ya özgüdür.
Pakistan papağanı özellikleri
Pakistan Papağanları, ilgi odağı olmayı seven son derece zeki ve eğlenceli papağanlardır. Pakistan papağanlarının kafa kısmında sarı ve kırmızı tüyleri olanlar konuşmaya daha fazla meyillidirler. Pakistan papağanı oldukça gürültülü olabilir. Cockatoos ya da papağan kadar yüksek olmasa da iyi çığlık atabilirler.
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Pakistan papağanları çok enerjik, eğlenceli ve sosyal yaratıklar. Bir Amazon Papağanı sahibi olmak kanatsız bir köpeğe sahip olmakla eşdeğerdir. Pakistan papağanları sahiplerini eğlendirmeyi çok severler. Pakistan papağanları bazen aniden karamsar olma eğilimindedirler. Genç yaştan itibaren uygun şekilde eğitilmezlerse agresif bir tür olabilirler.
Pakistan papağanları enerjik, eğlenceli, sosyaldir ve dikkate değer ses kapasitelerine sahiptir. Bazen karamsar olmalarına rağmen, bu kuşlar sadık ve sevgi dolu arkadaşlardır. Sahipleriyle etkileşime geçmeyi severler ve son derece sevimli ve eğlenceli olabilirler. Bununla birlikte, ılıman doğası bazen onları huzursuz, kıskanç, inatçı yapabilir. Bundan kaçınmak için kedi veya köpek gibi diğer ev hayvanlarına verilenlere dikkat edilmelidir. Deneyimsiz kuş sahipleri bir Amazon Papağanı yetiştirmeye başlamamalıdır. Yetiştirmeye başlamadan önce mutlaka araştırma yapmalıdır.
Pakistan papağanının beslenmesi
• Çeşitli tohumlar, meyveler, sebzeler ve fındıklarla beslenirler.
• Koyu yapraklı yeşillikler, sebzeler ve meyveler diyetin% 20-25'ini oluşturabilir
• Günlük temiz, tatlı klorsuz su sağlanmalıdır.
Pakistan papağanının çevre ve ortamı nasıl olmalıdır?
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• Pakistan papağanlarının kafesleri mümkün olduğunca büyük olmalıdır. Kanatlarını açtıklarında kafaste sıkışmamaları önemlidir. Sıkışık ve dar ortamlardan hoşlanmazlar.
• Kafes temiz, güvenli, emniyetli ve dayanıklı, toksik olmayan malzemelerden yapılmış olmalıdır
• Doğal ışık erişimi mutlaka olmalıdır.
• Karanlık alanlardan kaçının.
Pakistan papağanının yaygın görülen tıbbı hastalıkları nelerdir?
Şişmanlık
Ateroskleroz
Solunum yolu enfeksiyonları
Renksiz tüyler (hepatopati veya yetersiz beslenme)
Ayak nekrozu
Rinit, sinüzit, enterit
Karaciğer yağlanması hastalığı
Papilomatosis
Kronik sinüs enfeksiyonu