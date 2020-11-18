Dünya Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: Ölüler ve yaralılar var

Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: Ölüler ve yaralılar var

Dünya

Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: Ölüler ve yaralılar var

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde en az 100 kişinin bulunduğu bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

18 Kasım 2020, Çarşamba 22:01 Son Güncelleme:
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Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Parachinar'da yer alan bir düğün evinin çatısı çöktü. Bölgeye ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer çöken çatının altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiği ve aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun düğün merasimi için evde bulunan kadın ve çocukların olduğunu ifade etti.

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Kurtarma görevlileri, en az 100 kişinin bulunduğu evden 50 kişinin sağ olarak çıkarıldığını aktardı.

PEŞAVER (İHA)


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