Dünya Pakistan'da fabrikada patlama: Ölüler ve yaralılar var

Pakistan'da fabrikada patlama: Ölüler ve yaralılar var

Dünya

Pakistan'da fabrikada patlama: Ölüler ve yaralılar var

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 00:32 Son Güncelleme:
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Pakistan’ın Karaçi şehrinde emniyet yetkilileri, şehrin Yeni Karaçi Endüstri Bölgesi'nde bulunan buz ve soğuk hava deposu fabrikasının kazan dairesinde henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldiğini belirtti. 

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Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü aktaran yetkililer, 16 kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye arama kurtarma görevlileri sevk edildi.

AA

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