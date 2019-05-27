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Pakistan’da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı

Pakistan’ın Sind eyaletindeki Karaçi şehrinde termometrelerin 41 dereceyi göstermesinin ardından halkı serinletmesi için sokaklarda ıslak havlu dağıtıldı

27 Mayıs 2019, Pazartesi 23:00
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Pakistan’da hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı

Pakistan Meteoroloji Dairesi (PMD), Karaçi şehrinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 41 dereceye ulaştığını açıkladı.

Meteoroloji dairesi, aşırı sıcakların 2 gün daha süreceği uyarısı yaptı.

HAVLULAR ISLATILARAK HALKA DAĞITILDI

Şehirdeki devlet hastanelerinde alarm durumuna geçilirken, güneş çarpmasına karşı ilginç tedbirler alındı.

Karaçi’de sokaklara koyulan kazanlardaki suyla küçük havlular ıslatılarak halka dağıtıldı. Pakistanlılar, ıslak havluları başlarına koyarak güneş çarpmasına karşı önlem aldı. 

KARAÇİ (İHA)

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