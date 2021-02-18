Dünya Pakistan'da internete erişim tamamen koptu

Pakistan'da internete erişim tamamen koptu

Dünya

Pakistan'da internete erişim tamamen koptu

Pakistan'da denizaltı internet kablosunda meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde internete erişim kesintiye uğradı.

18 Şubat 2021, Perşembe 16:13 Son Güncelleme:
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Pakistan Ulusal Telekomünikasyon Şirketinin (PTCL) Twitter'dan yaptığı açıklamada, teknik ekiplerin internet hizmetini mümkün olan en kısa sürede tekrar sağlayabilmek için çalıştığı bildirildi. Açıklamada, internet kesintisinin uluslararası denizaltı internet kablosunda meydana gelen arızadan kaynaklandığı belirtilerek, yaşanan sıkıntıdan dolayı üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, arızanın nedenini ve yerini belirlemek için uluslararası kurumlarla çalışıldığına işaret edildi. Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, söz konusu arızanın neden olduğu internet kesintisinin check-in işlemlerini de etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, yolcuların check-in işlemlerini havaalanındaki kontuarlardan yapabileceği bu nedenle uçuşlarda yaşanabilecek gecikmeler için üzgün olunduğu bildirildi.

AA


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