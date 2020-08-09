Dünya Pakistan'da sel felaketinde acı bilanço artıyor

Pakistan'da sel felaketinde acı bilanço artıyor

Dünya

Pakistan'da sel felaketinde acı bilanço artıyor

Pakistan'da üç gündür devam eden muson yağışlarının yol açtığı seller nedeniyle en az 57 kişi yaşamını yitirdi.

09 Ağustos 2020, Pazar 20:22 Son Güncelleme:
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Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı'ndan yapılan açıklamada, seller nedeniyle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde 19 kişi, Sindh'de 12, Pencap eyaletinde 8 ve Gilgit-Baltistan bölgesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ülke basınındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinde de etkili olan selde en az 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sindh ve Belucistan'da şiddetli yağışlarda çok sayıda ev zarar gördü.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların bu hafta da devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

AA


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