Pakistan'ın İndus Nehri'nde 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 4 kişinin cesedine ulaşıldı, 31 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

AA muhabirine konuşan Rescue 1122 Acil Servis sözcüsü Bilal Ahmed, Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen olayda Şangla-Haripur arasında yolcu taşıyan teknenin alabora olduğunu söyledi.

Teknede 50 kişinin bulunduğunu ve bunlardan 4'ünün cesedine ulaşıldığını kaydeden Ahmed, 15 kişinin ise yüzerek kurtulduğunu kaydetti.

Haripur Emniyet Müdür Yardımcısı Arab Gul de 31 kişinin kayıp olduğunu söyleyerek, kurtarma çalışmalarına polis, asker ve bölge halkının katıldığını aktardı.

Pakistan medyasına konuşan bir vatandaş ise teknedekilerin çoğunun Şangla'nın Dedal Kamaç bölgesinden ve hepsinin akraba olduğunu ifade etti.

AA