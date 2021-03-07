Dünya Pakistan'da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Dünya

Pakistan'da tren raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Sindh eyaletinde yolcu treni raydan çıktı. Korkunç kazada 1 kişi öldü 40 kişi yaralandı.

07 Mart 2021, Pazar 11:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yetkililer, Lahor'a giden 18 vagonlu trenin 8 vagonunun Rohri ve Sangi istasyonları arasında raydan çıktığını ve demir yolu trafiğinin iki yönlü, geçici olarak durduğunu açıkladı.



Tren kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 40 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Demiryolu Bakanı Azam Sawati, kazada ölen kişinin yakınlarına ve tüm yaralılara tazminat ödeneceğini söyledi.

Pakistan'da demir yolu altyapısının yetersiz olması nedeniyle sık sık tren kazaları meydana geliyor.

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İngiltere´de "9 Numara" krizi