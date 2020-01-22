Pakistanlı Hulk kendine uygun eş arıyor
Pakistanlı 27 yaşındaki Arbab Khizer Hayat, en az 100 kilo ağırlığında olacak bir eş arıyor. Pakistanlı Hulk olarak adlandırılan Arbab Khizer Hayat, günde 10 bin kalori alıyor. Bu kadar çok yemesine ve devasa bir vücuda sahip olmasına rağmen, Hayat'ın sağlığı gayet yerinde.
Pakistan'ın kuzeyindeki Mardan kentinde yaşayan ve burada bir hayli ünlü olan Arbab Khizer Hayat, 1.97 cm boyunda ve 444 kilogram ağırlığında. Pakistanlı Hulk olarak adlandırılan 27 yaşındaki Arbab Khizer Hayat, eş aradığını duyurdu. Hayat, “Ağırsıklet bir eşim olmalı ki ona zarar vermeyeyim. Şimdiye dek benimle evlenmek isteyen kadınların tümü fazlasıyla cılızdı” dedi. Dış görünüşü nedeniyle çizgi karakter Hulk'a benzetilen Arbab Khizer Hayat, ailesinin evlilik konusunda ısrarcı olduğunu dile getirdi. Daha önce kendisiyle evlenmek isteyen taliplerini fiziksel özelliklerine uymadığı için geri çevirdiğini söyledi.
Ortalama bir kadının kendisi için kötü eşleşme olacağını düşünen Pakistanlı Hulk, “En az 100 kilo olan bir kadınla tanışmak istiyorum ve boyunun da 1.92’den uzun olması gerekiyor ki birlikte iyi görünelim” ifadelerini kullandı. Hayat, şimdiye dek 200 ila 300 kadar talibini geri çevirdiğini ifade etti.
https://twitter.com/DerangedRadio/status/1219216790368083968
https://twitter.com/SpacewomanR/status/1219746015688957953
Arbab Khizer Hayat, eliyle arabaları havaya kaldırması, iple traktörleri ve otobüsleri çekmesiyle meşhur.