Palamut, lüfer bu yıl çok az olacak

Türkiye’de başlayan av yasağı 1 Eylül’de kalkmıştı. Ancak ‘vira bismillah’ diyerek denize açılan balıkçılar umduklarını bulamadı. Balıkçıların ağları boş kalınca balık fiyatları da yükseldi. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saadet Karakulak, 18 yıldır Türkiye sularında balık stoklarının azaldığını belirterek “500 bin tonluk balık üretimiz her yıl azalarak 314 bin tona kadar düştü. 200 bin tonluk azalma oldu” dedi.

İSTİLACILAR GELİYOR

Aşırı azalttığını belirten Karakulak “En büyük azalma nedeni küresel iklim değişikliği ve bu yüzden sularımıza göç eden istilacı türlerin yerel balık türlerimiz ile rekabete girerek yok etmesi” diye konuştu. Bu sene palamut, lüfer gibi büyük balıkların az bulunacağını, hamsi, sardalya gibi balıkların ise daha çok olacağını belirten Karakulak “Bunun nedeni ekosistemdeki değişikliklerden önce büyük balıkların etkilenmesi” dedi.

DHA