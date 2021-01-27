Pamela Anderson: Sosyal medya şirketleri, beyin kontrol ediyor
Aktris ve model Pamela Anderson, sosyal medya kullanmayı bıraktığını açıkladı. Anderson, sosyal medya şirketlerinin "beynini kontrol ettiğini" iddia etti.
27 Ocak 2021, Çarşamba 12:38 Son Güncelleme:
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Instagram hesabından "son bir paylaşım" yaptığını söyleyen Pamela Anderson, artık Twitter, Facebook, Instagram dahil herhangi bir sosyal medya hesabını kullanmayacağını söyledi. Anderson "Hiçbir zaman sosyal medyaya ilgim yoktu. Şimdi okumak ve doğada olmaktan ilham olarak hayatımı oturttum. Özgürüm" dedi.
Sosyal medya şirketlerinin "beynini kontrol ettiğini" iddia eden Anderson "İstedikleri bu, para kazanmak için kullanıyorlar" dedi.
Evlendikten 12 gün sonra boşanmıştı
Pamela Anderson (52), ABD’li yapımcı Jon Peters (74) ile evlendikten sadece 12 gün sonra ayrıldıklarını duyurmuştu. Peters, Kanada’da yaşayan Anderson’a “74 yaşında uluslararası bir macera yaşamak değil, sakin bir hayat istiyorum. Yeni filmimde oynama anlaşmamız hâlâ geçerli. Lütfen beni affet” diyerek mesaj göndermişti. Anderson’ın yanıtı ise “Seni affediyorum” yazıp bir öpücük emojisi göndermek oldu. Çiftin evliliği geçersiz sayıldı.