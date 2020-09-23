Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Pamir ne demek? Pamir ne anlama gelir? Pamir kelime anlamı için haberimize bir göz atın.

Pamir ne demek?

Hem Farsça hem de Türkçe anlamları üzerinden Pamir ismi dünya çapında güzel ve özel bir ortak anlam sunmaktadır.

Orta Asya'da yükseltisi 7000 metreyi geçmiş olan, yüksek dağlık külle

Dünyanın çatısı (Farsça)

Her iki anlamı ortak olarak yüksekleri ifade etmektedir. Böylece çocuklar için verilebilecek bu güzel isim geleceğinin yüksek ve parlak olduğunu anlatan karakteristik bir özellik sunmaktadır. Bu sebepten dolayı oldukça fazla sevilen ve son dönemlerde ilgi gören güzel isimler içerisinde yer alıyor.



