Pamukkale bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı

Pamukkale, bayram tatilinde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Düzenlenen turlarla çok sayıda turistin akın ettiği bölgede zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Bayram tatilinde yabancı turistlerin yanı sıra yerli ziyaretçilerini de ağırlayan beyaz cennet Pamukkale'de hava sıcaklığının yüksek olmasına aldırış etmeyen insanlar şifalı sulara girmenin yanında bol bol fotoğraf çektirerek anlarını ölümsüzleştirdi.

''MUAZZAM BİR HAVASI VAR''

Bayram tatilini Pamukkale’de geçirmeyi tercih eden Alara Uncu, “Yazın en güzel vakit geçirilebilecek yer burası. Her şeyi gelip kendiniz görmeniz lazım. Öyle fotoğraflarda görüldüğü kadar değil burası. Muazzam bir havası var. Yüzüme sürdüğüm şeye, doğal kil maskesi deniliyor.

Doğal kaynaklardan çıkan bir şey. Her şeye çok iyi geliyor. Kırışıklıklara olsun, sivilcelere olsun, her şeye iyi geliyor" diye konuştu.

Pamukkale’ye şehir dışından gelen ziyaretçi Ceyda Keser ise, “Tatili burada değerlendirmek istedik. Eskişehir’den geldik.

Tatile günü birlik geldik. Güzel geçiyor” dedi.

DENİZLİ (İHA)