Pamukkale Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor!

Pamukkale Üniversitesi akademik birimlerine 40 öğretim üyesi alınacak. Başvurular 22 Ağustos’ta sona eriyor. Peki, öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? İşte öğretim üyesi başvuru şartları ve ilanın detayları…

Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ile Tıp Fakültesi’ne öğretim üyesi alıyor.

Başvurular için son gün 22 Ağustos. Öğretim üyesi alınacak bölümler ise şöyle:

Klinik Bilimler, Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Arkeoloji, Fransız Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatları, İstatistik, Psikoloji, İşletme, Maliye, Felsefe ve Din Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Hemşirelik, Beden Eğitimi ve Spor, Spor Yöneticiliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri.

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