Türkiye Pamukkale'de 2 erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğrafa tepki!

Pamukkale'de 2 erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğrafa tepki!

Türkiye

Pamukkale'de 2 erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğrafa tepki!

Sosyal medyada Pamukkale'de 2 yabancı erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğraf ve altına yazılan yazı tepkiyle karşılandı.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 16:28 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip fotoğraf çektirdi.

Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı" notuyla paylaştı. 

Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği 'beyaz cennet'te, turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı. Modrzejewski'nin bir takipçisi paylaşıma, 'Bu ne pislik' yorumu yaptı.


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