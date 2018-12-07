Panathinaikos Fenerbahçe basket maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Panathinaikos Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bu akşam basketbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşma bekliyor. Geçen hafta Barcelona'yı deplasmanda deviren temsilcimiz Fenerbahçe bir kez daha deplasmana çıkıyor. Bu sefer rakip Panathinaikos... Sarı Kanarya bu maçtan da galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürmek isterken Panathinaikos ise ilk 8'deki yerini korumanın peşinde...

PANATHINAIKOS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Panathinaikos Fenerbahçe maçı 7 Aralık Cuma günü saat 22.30'da Atina'da bulunan Nikos Galis Olimpik Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Slovenya’dan Matej Boltauzer, İspanya’dan Benjamin Jimenez ve Portekiz’den Fernando Rocha hakem üçlüsü yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 3 kanalından canlı yayınlacak.

EUROLEAGUE'DE 20. RANDEVU

İki takım Euroleague’de daha önce 19 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 9 kez parkeden galip ayrılırken, Panathinaikos ise 10 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabakada Pana evinde 70-68, Fener’de sahasında 67-62 mağlup etti.

İstatistiklerle iki takım

Bu sezon Euroleague’de Fenerbahçe, 84.8 sayı ortalamasıyla oynarken, rakibi Panathinaikos ise 80.1 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.9 sayı ortalamasıyla takımını sırtlıyor. Yunan temsilcisinde ise Keith Langford 12.1 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.