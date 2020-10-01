Kısırı bir de böyle deneyin: Pancarlı buğday kısırı tarifi

Hem sağlıklı hem de lezzetli atıştırmalık arıyorsanız pancarlı buğday kısırı tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için pancarlı buğday kısırı tarifi arıyor ya da pancarlı buğday kısırı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pancarlı buğday kısırı yapılışı için haberimize göz atın.

Pancarlı buğday kısırı tarifi

Pancarlı buğday kısırı malzemeleri

2 su bardağı buğday

1 su bardağı pancar suyu

2 – 2,5 su bardağı su

İçi için malzemeler

2 diş sarımsak

1 avuç ceviz

2 adet pancar

5 dal taze soğan

1/2 bağ maydanoz

Tuz

Karabiber

Kimyon

Kuru nane

Pul biber

1/2 adet limon suyu

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Pancarlı buğday kısırı yapılışı

4 adet haşlanmış pancarı rondodan geçirin. Bir kasenin üzerine tel süzgeci yerleştirin ve rondodan geçirdiğiniz pancarları içine alın. Pancarları bir spatula yardımıyla ezerek sularını çıkartın. Bir tencerede pancar suyu ve sıcak suyu karıştırıp buğdayı ilave edip kaynatın. Buğdaylar pişince soğumaya bırakın. Buğday soğuyunca derin bir kaseye alın ve içerisine sırasıyla; limon suyu, zeytinyağı, tuz, karabiber, kimyon, kuru nane ve nar ekşisini ilave edip karıştırın. Taze soğan ve maydanozları ince ince doğrayın ve buğdaylı karışıma ilave edin. 1 avuç cevizi kıyın ve kısıra ilave edin. Ilık ya da soğuk servis edin.



