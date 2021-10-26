Pancarlı kızarık kabak tarifi, bugün için en çok aratılan tariflerinden birisi oldu. Peki, pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pancarlı kızarık kabak tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

PANCARLI KIZARIK KABAK TARİFİ

Pancarlı kızarık kabak malzemeler

2 büyük kabak

1 kırmızı pancar

1 orta boy kuru soğan

3 yumurta

Yarım demet nane

Bir tutam fesleğen

Bir tutam maydanoz

1/5 su bardağı un

Tuz

PANCARLI KIZARIK KABAK YAPILIŞI

Kabak ve kuru soğanı rendeliyoruz yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Yumurta tuz ve unu ekleyip karıştırıyoruz ve karışımın yarısını yağlı kağıt serili tepsiye kaşık yardımı ile döküyoruz. Kalan yarısına da 1 adet kırmızı pancarı rendeleyip (bu aşamada 1-2 kaşık daha un ilave edebilirsiniz) ilave ediyoruz ve yine tepsiye kaşık ile aralıklarla döküyoruz. 200 derecede kızarana kadar alt üst pişiriyoruz. Yanında sarımsak ilave edilmiş yoğurt ile servis ediyoruz.



