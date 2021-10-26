Yemek Pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pancarlı kızarık kabak tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pancarlı kızarık kabak tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta pancarlı kızarık kabak tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler pancarlı kızarık kabak tarifi için kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise pancarlı kızarık kabak tarifi araştırmaya başladı. Peki, pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız pancarlı kızarık kabak tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

26 Ekim 2021, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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Pancarlı kızarık kabak tarifi, bugün için en çok aratılan tariflerinden birisi oldu. Peki, pancarlı kızarık kabak nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız pancarlı kızarık kabak tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası...

PANCARLI KIZARIK KABAK TARİFİ

Pancarlı kızarık kabak malzemeler

  • 2 büyük kabak
  • 1 kırmızı pancar
  • 1 orta boy kuru soğan
  • 3 yumurta
  • Yarım demet nane
  • Bir tutam fesleğen
  • Bir tutam maydanoz
  • 1/5 su bardağı un
  • Tuz

PANCARLI KIZARIK KABAK YAPILIŞI

Kabak ve kuru soğanı rendeliyoruz yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Yumurta tuz ve unu ekleyip karıştırıyoruz ve karışımın yarısını yağlı kağıt serili tepsiye kaşık yardımı ile döküyoruz. Kalan yarısına da 1 adet kırmızı pancarı rendeleyip (bu aşamada 1-2 kaşık daha un ilave edebilirsiniz) ilave ediyoruz ve yine tepsiye kaşık ile aralıklarla döküyoruz. 200 derecede kızarana kadar alt üst pişiriyoruz. Yanında sarımsak ilave edilmiş yoğurt ile servis ediyoruz.

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