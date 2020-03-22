Pancarlı pilav tarifi: Pancarlı pilav nasıl yapılır?

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Pancarlı pilav tarifi

Pancarlı pilav malzemeleri

500 gram küp doğranmış pancar

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı pancar suyu

Yarım su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı tereyağ

2 dal dereotu

Tuz

Pancarlı pilav yapılışı

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika bekletin. Bol suyla yıkayıp süzün. Dereotunu temizleyip kıyın. Pancarları iyice yıkayıp tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ile doldurun. Yumuşayıncaya kadar haşlayın. Pancarı kevgirle ayrı bir tabağa alıp suyunu ayırın. Pancarların kabuklarını soyup zar şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Pirinci ekleyip karıştırarak kavurun. Doğranmış pancar, et suyu ve 3 su bardağı pancar suyunu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerini kağıt havlu ile örtüp 10 dakika demlendirin. Dereotunu ilave edip harmanlayın. Daha sonra servis yapın.