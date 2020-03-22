Yemek Pancarlı pilav tarifi: Pancarlı pilav nasıl yapılır?

Pancarlı pilav tarifi: Pancarlı pilav nasıl yapılır?

Yemek

Pancarlı pilav tarifi: Pancarlı pilav nasıl yapılır?

Sofranızda farklı lezzetler arıyorsanız pancarlı pilav tarifi tam size göre bir lezzet olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için pancarlı pilav arıyor ya da pancarlı pilav nasıl yapılır merak ediyorsanız "Pancarlı pilav tarifi, pancarlı pilav nasıl yapılır" haberimize göz atın.

22 Mart 2020, Pazar 01:52 Son Güncelleme:
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Farklı lezzetler arayanlar için pancarlı pilav tarifi doğru seçim olacaktır. Sevidiklerinize hazırlamak için pancarlı pilav arıyor ya da pancarlı pilav nasıl yapılır merak ediyorsanız "Pancarlı pilav tarifi, pancarlı pilav nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Pancarlı pilav tarifi

Pancarlı pilav malzemeleri

  • 500 gram küp doğranmış pancar
  • 2 su bardağı pirinç
  • 3 su bardağı pancar suyu
  • Yarım su bardağı et suyu
  • 2 çorba kaşığı tereyağ
  • 2 dal dereotu
  • Tuz

Pancarlı pilav yapılışı

Pirinci tuzlu sıcak suda 30 dakika bekletin. Bol suyla yıkayıp süzün. Dereotunu temizleyip kıyın. Pancarları iyice yıkayıp tencereye alın. Üzerini örtecek kadar su ile doldurun. Yumuşayıncaya kadar haşlayın. Pancarı kevgirle ayrı bir tabağa alıp suyunu ayırın. Pancarların kabuklarını soyup zar şeklinde doğrayın. Tereyağını tencerede eritin. Pirinci ekleyip karıştırarak kavurun. Doğranmış pancar, et suyu ve 3 su bardağı pancar suyunu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerini kağıt havlu ile örtüp 10 dakika demlendirin. Dereotunu ilave edip harmanlayın. Daha sonra servis yapın.

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