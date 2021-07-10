Pandalar nesli tükenmekte olan hayvanlar arasından çıkarıldı

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı Doğa ve Ekolojiyi Koruma Dairesi Başkanı Cui Shuhong, pandaların nesli tükenmekte olan hayvanlar arasından çıkarıldığını ifade etti.

Shuhong yaptığı açıklamada bunun başarılmasındaki en büyük sebebinin doğal yaşam alanlarının korunması ve genişletilmesi, pandalara yeterli yiyeceğin sağlanması gibi uğraşların olduğunu ifade etti.

Dev pandalar, 2016’da Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından “tehlikedeki tür” sınıfından “zarar görebilir tür” sınıfına alınmıştı. Çin ise bu kararın çok erken olduğunu ve bütün çabaların boşa çıkabileceğini söyleyerek bu karar hakkında dikkatli davranmaya devam edeceğini ifade etmişti.

Pandalar şimdilik nesli tükenmekte olan türler arasından çıkarılsa da uzmanlar bu konuda hâlâ dikkatli olunması gerektiğini söylüyor.