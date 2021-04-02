Pandemi dönemi meme kanseri tanısını geciktiriyor

Doç. Dr. Uğur Aydın, yaptığı açıklamada, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurguladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle gerek devam eden tedaviler gerekse rutin kontrollerini yaptırmak isteyen tüm hastalarda, hastaneye gitme konusunda ciddi korku ve endişe yaşandığını aktaran Aydın, "Hastane içinde Kovid-19 taşıyan bir hasta ile karşılaşabileceği ya da bu hastalar için kullanılan cihazlarla kendilerine de tetkik yapılabileceği düşüncesiyle hastalar, hastaneden uzak kalma eğilimi göstermektedir." diye konuştu.

Aydın, bu dönemde aslında kanser hastalıkları için risk grubu olarak tarif ettikleri ve tarama grubu içinde bulunan hastaların kontrolden uzaklaştıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu pandeminin ilk 3-4 ayında çok ciddi boyutlara ulaştı. Normalde yapılan taramaların neredeyse yüzde 20'sini yapabildik. Bu oranlar, aslında dünyada birçok merkezde görülenlere yakın. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi normal ya da daha doğru bir deyimle yeni normale geçiş çabalarının olduğu dönemlerde bu sayılarda yükselişler görsek de risk grubunun önemli bir kısmının taramaya gelmediğini gördük.

Ne yazık ki artık daha çok lokal ileri dediğimiz yani erken evreyi atlamış meme kanserleriyle karşılaşmaya başladık. Yani daha büyük kanserli kitlesi olan ya da koltuk altındaki lenf bezlerine yayılmış meme kanserli hastalarımız olmaya başladı. Hastaların hemen hepsinden 'Evet, elime bir kitle geliyordu ama pandemi döneminde hastaneye gelmek istemedim.' cevabını aldık. Hastalarımızın neredeyse yüzde 80-90'ına yakın kısmında 2020 kontrollerinin olmadığını görüyoruz."

"Hastalara rutin kontrollerini aksatmamalarını tavsiye ediyoruz"

Aydın, erken evre yakalanamayan meme kanserlerinde tedavi sürecinin daha farklı ve zor, iyileşme başarısının ise daha düşük olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Meme sağlığı merkezi mantığı ile çalışan hastanelerin bu alanlarının aslında hastane içinde diğer hastalarla hemen hiç temas etmeden meme muayenesinin yapılıp, mamografi ve ultrasonografilerinin tamamlandığı alanlar olduğunu söylemek gerekli. Dolayısıyla özelleşmiş meme üniteleri olan hastanelerde bu kontrollerin yapılmasının hiçbir sakıncası yok. Hastalara rutin kontrollerini aksatmamaları ve tedavilerini gönül rahatlığı ile devam ettirmelerini tavsiye ediyoruz."

Kovid-19 aşısı ve tarama ile ilgili de tavsiyede bulunan Aydın, aşının lenf bezlerinde değişiklik yaratabileceği düşüncesiyle taramaların Kovid-19 aşısını takiben 4-6 hafta sonrasında yapılması konusunda öneride bulundu.





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