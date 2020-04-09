Pandemi İzolasyon Takip Projesi nasıl çalışacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile tüm GSM operatörlerinin işbirliğiyle bu uygulamanın hayata geçirildiği belirtildi.

Proje kapsamında corona virüs testleri pozitif çıkanların, kendilerinin, yakınlarının ve toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

Açıklamada böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliğinin gözlemlenebileceği ve salgının yayılmasını önleyici analizlerin yapılabileceği aktarıldı. Ayrıca verilerin başka hiçbir amaçla kullanılamamasının devlet güvencesinde olacağı ve sistemin güvenliğinin sıkı bir şekilde kontrol edileceği belirtildi.

Pandemi İzolasyon Takip Projesi kapsamında şu uygulamalar hayata geçecek:

Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek. Otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

corona virüs salgınıyla mücadelede Çin, Güney Kore, Singapur, Rusya gibi bazı ülkeler, cep telefonu uygulamaları ve yazılımlarla dijital teknolojinin sağladığı izleme yöntemlerini kullandı.

Halkın hareketlerini, adımlarını izleyerek COVID-19 haritası çıkaran ülkeler böylece salgını kontrol altına almayı ve gerekli müdahaleyi yapmayı planlıyor.

Bu yöntemin önüne geçilemeyen salgına karşı faydalı bir yöntem olduğunu düşünenler var; ancak halkın devlet kontrolüyle izleniyor olmasının bireysel özgürlükleri ve veri gizliliğini ihlal ettiği yorumları da yapılıyor.