Pandemi stresi hamile kalmanızı zorlaştırabilir!

Covid-19 salgını sırasında virüse yakalanma riskini düşünmek strese ve endişeye neden olabilir ve bu tamamen anlaşılabilir bir durumdur. Bu nedenle, kendinize iyi bakmanız ve duygusal ve zihinsel sağlığınızla ilgilenmeniz şu anda çok önemlidir.

Son birkaç aydır stres ve endişe yaşadıysanız, yalnız değilsiniz. Araştırmalar, bulaşıcı hastalık riski ve pandemi nedeniyle artan stresin sağlığınız ve sevdiklerinizin sağlığı hakkında korku ve endişeyi, uyku veya yeme alışkanlıklarındaki değişiklikleri ve kronik ve zihinsel sağlık sorunlarının kötüleşmesini artırdığını ortaya koyuyor.

Stres, hamile kalmak için gerekli hormonal koşulların dengesini bozabilir. Zihinsel veya duygusal stres, kalp atış hızını yükselten, kan basıncını artıran ve enerjiyi artıran hormonların vücuda otomatik olarak salınmasını tetikler. Vücudu saran uzun süreli bir hormon durumu sağlıklı değildir ve fizyolojik ve psikolojik hasara neden olabilir.

Ayrıca stresi yüksek olan kadınlar, düşük stres seviyesine sahip olanlara göre in vitro fertilizasyon (IVF) ile daha düşük başarı oranlarına sahiptir.

Doğurganlık tedavisinde stres kontrolü

Stresi kontrol altına almak için sağlıklı beslenmek, düzenli uyumak, yürümek, egzersiz yapmak, yoga ve meditasyon yapmak faydalı olabilir. Aileniz, arkadaşlarınızla iletişim halinde olmak da stresinizi azaltabilir. Sevdiğiniz aktiviteleriniz ya da hobilerinizle ilgilenmek pandemi stresini yenmenize yardımcı olabilir.

Kendinizi koronavirüs konularından uzaklaştırın. Başka bir şeye odaklanmak için günde en az yarım saat ayırın. Sosyal medya kullanımını ve haber seçiminizi hafifletin. Bu tarz mecraları kullanmak ve kontrol altına için her gün kendinize belirli bir süre ayarlayın. İç sesinizi olumlu duygu ve düşüncelere yönlendirin.

Çocuk sahibi olmak istediğiniz halde gecikme ya da sorun yaşıyorsanız, kadın hastalıkları ve doğum uzmanından destek alabilirsiniz. Olası sorunların erken teşhisini ve tedavisini sağlayarak ya da gerekli olması durumunda yardımcı üreme teknikleriyle doğurganlık ve üreme sorunları tedavi edilebilir.

Tüp bebek tedavisi sürecinde stres kontrolü

Tüp bebek tedavisinde stresi tetikleyen faktörlere karşı önlem almak ve uzak durmak gerekir. Stres yönetimi konusunda doğru kaynaklardan bilgilenin, etkili başa çıkma, rahatlama, nefes tekniklerini öğrenin. Yine de stresle başa çıkmakta zorluk yaşarsanız tedavi öncesinde veya sırasında psikolojik danışmanlık alın. Çevrenizdekilerin olumsuz düşüncelerinden endişeleniyorsanız tedavinizi en yakınlarınız dahil kimseyle paylaşmayın. Sorularıyla size birer stres faktörü olmalarına izin vermeyin. Kendinize zaman ayırın ya da bir hobi edinin. Bu sizin odağınızı tedaviden farklı bir noktada tutar. Bu aşamada en önemlisi çiftlerin birbirlerine gösterdikleri anlayıştır. Anne ve baba adayı olarak önce birbirinize karşı anlayış ve uyum içinde hareket ederek birbirinize her aşamada destek olmalısınız.



