Pandemi süreci ilişkileri nasıl etkiledi?

Özellikle pandemi döneminde bireysel ilişkilerde gözle görülebilir bir yıpranma yaşandı. Sosyal izolasyon ve karantina gibi eşlerin özel yaşam alanını kısıtlayan uygulamaların psikolojik bir durum olup boşanmayı tetiklediğini, geçen seneye göre boşanma davalarının arttığı gözlemlendi. Bir araştırma şirketinin yaptığı istatistiğe göre 2020 senesinde boşanma dilekçesi yazdıranların sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 arttı. Durum böyle olunca evliliği kurtarmak için araya uzman kişiler girdi. Terappin'in psikologlarından çift ve ilişki terapisti Abdullah Gündoğan, konuyla ilgili bilgi verdi.

Gündoğan, pandemi döneminde ekonomik zorlukların ilişkileri belli bir anlamda yıprattığının altını çizerek şu şekilde devam etti: “Bireyler bu terapiye birbirini daha iyi anlamak, birlikteliklerini güçlendirmek için başvurabilir. İlişkilerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak problem yaşayan ikililer de sorunların çözümü için terapi seçeneğini deneyebilir. Evlilik öncesi çift terapisi, partnerlerin birbirlerinin farklılıkları konusunda uzlaşmasına yardımcı olur. Bu dönemde, ruhsal bir boşlukta kendinizi hissediyorsanız eğer ve bireysel ilişkilerinizin zayıfladığını düşünüyorsanız bir uzmandan yardım almanızda fayda var”

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