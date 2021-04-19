Kimi şehrin bereketi denizindedir. Bodrum da o yerlerden biri, ekmeği suyu; denizi... Bir zamanlar, birinci derece sürgün yeriydi bu mavi cennet. Daha sonra bu sürgün yerinden dünya şehri yaratıldı. Bunun en büyük nedeni kuşkusuz onu Bodrum yapan özelliklerine sahip çıkması. Deniz kültürünü, mavi beyaz begonvil örülü evlerini koruması.

O meşhur yokuş başında sizi ilk karşılayan manzara, kendine özgü yapıları kadar deniz üstüne dizilmiş irili ufaklı tekneleridir. Üstelik Bodrum’da milyon dolarlık yatlarla küçük tekneler yan yana selamlayıp geçer birbirini.

HALİKARNAS BALIKÇISI VE İLK MAVİ YOLCULAR

Bodrum deyince yat, gulet, balıkçılık, süngercilik ve Mavi Yolculuk ilk akla gelenlerden. Şimdi artık günübirlik turlarla da 150-200 liraya denize açılmak mümkün. Geleneksel gulet yatlarıyla doğa harikası koyların keşfedildiği, denizle, tarihle iç içe farklı bir tatilin geçirildiği Mavi Yolculuk tabii çok farklı bir kültür. 50 yılı aşkın süredir yapılan Mavi Yolculuk’ların ortaya çıkışının oldukça ilginç hikayesi var: Her şey Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir’in bir öyküsü yüzünden Bodrum’da üç yıl ‘kalebent’liğe mahkum edilmesiyle başlıyor.

Cevat Şakir’in Bodrum’daki yaşantısının, kısa sürede cezadan, sürgünden çok keyfe dönüştüğünü gören yetkililer, onu tekrar İstanbul’a çağırıyor. Cezasının son yarısını İstanbul’da tamamlayan Cevat Şakir, sonra Bodrum’a yerleşerek 25 yıl burada yaşıyor. Arkadaşları Bedri Rahmi Eyüboğlu, Azra Erhat gibi aydınlarla küçük balıkçı veya süngerci tekneleriyle birkaç günlük Gökova turları yapmaya başlıyor. Bu turlar, 1950’lerin ortalarından itibaren, her yıl artan sayıda insanın katılımı ile sürüyor. Turlar en başından beri gulet yatlarla gerçekleştiriliyor.

İlk olarak balık ve sünger avcıları için inşa edilen yatlar, bugünkü modern ve konforlu hallerini alana kadar uzun bir süreçten geçmiş. Mavi Yolculuk fiyatları; tekneye, rotaya ve süreye göre değişiyor. Hayatımızı bir yıldır esir alan pandemi günlerinde ise Mavi Yolculuk izole tatil imkanıyla öne çıkıyor. Sektör temsilcileri Avrupalı misafir konusundaki kaybı yerli yolcularla telafi edeceklerini düşünüyor. Personelin aşılandığını, her tur öncesi test yaptırdıklarını, teknelerin de steril edildiğini vurguluyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Belki de en şanslı turizm bölgesiyiz

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’la önce 2021 yazını konuşuyoruz; Bodrum’un yeni süreçte öne çıkacağını vurguluyor:

“Tatil tercihleri değişti. İşletmesinin ‘güvenli bölge’ olduğunu hissettiren her tesis öne çıkacak. Kitle turizmi yerine insanlar daha izole tatili tercih ediyor. Bodrum bu konuda belki de en şanslı turizm bölgesi. Mavi Yolculuk gibi bir hazinemiz var. Denizcilerimiz de yeni normale göre düzenlemelerini yaptı ve 2020’de en steril, en korunaklı ve en keyifli tatil seçeneğini misafirlerine sundular. Bu yaz ve sonrasında da doğada daha izole tatil tercihlerini düşüneceğiz. Burada da koylarımız ön plana çıkacaktır. Henüz keşfedilmemiş sahillerimiz var. Bodrum her açıdan en ideal tatil yeri, tüm dünyada ‘Mavi Yolculuk’la tanınır. Cevat Şakir ve arkadaşlarının yani Gökova kıyılarında eski Anadolu uygarlıklarının izlerini arayan aydınlarla süregelen bu sonsuz ‘gidiş’ler, ‘medeniyetin doğudan batıya gittiğine inanan’ mavi bir kuşağın mirasıdır bize. Sadece Mavi Yolculuk değildir Bodrum’u denizle iç içe yaşatan olgu... Gökova’nın eşsiz kıyıları, koyları, ekmeğini denizden çıkaran nice süngercinin hayat hikayelerine tanıklık eder. Bugün Bodrum’da tekne turizmini başlatan da işte o ‘gangava’ denilen küçük süngerci tekneleridir. Uçsuz bucaksız deryalara atılmış bir başka imzadır Bodrum’da üretilen guletler, aynakıçlar, tirhandiller... Bodrum bugün tüm dünyada Mavi Yolculuk’la tanınıyorsa, bunda ustaçırak ilişkisi içinde yetişmiş emektarlarımızın imzası vardır.”

Mahmut Serdar Kocadon (Ticaret Odası Başkanı)

Sağlıklı güvenilir hijyenik

Bodrum’da ilk ziyaret ettiğim Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, şunları söylüyor: “Mavi Yolculuk turizmi, kişiye özel tahsis edildiği için daha emniyetli ve güvenli. Eğer yasaklar kalkar ise ülkemiz sularında gerçekleşecek Mavi Yolculuk turizmi, bir nebze hareketlilik kazanacaktır. Ancak tur programının sadece Türkiye koylarıyla kısıtlı kalması söz konusu, Yunan adaları başta olmak üzere diğer sınırlara geçiş şimdilik belirsiz süreli kapalı.

YABANCILAR PERSONELİN AŞISINI SORDU

Rezervasyon görüşmelerinde yabancı ziyaretçiler, personelin aşılanıp aşılanmadığını sordu. Odamızın girişimleriyle turizm sektöründe faaliyet gösterenlerin öncelikli aşı programına alınmasını sağladık. İşletmecilerimiz, acentelerimiz çok dikkatli ve özenli. Türkiye’de Mavi Yolculuk’un yüzde 90’ı Muğla kıyılarında yapılıyor. Dünyada ise en büyük gulet turu Türkiye’de. Özellikle Bodrum, nitelikli yaklaşık 10 bin denizde yatak sayısı ile turizm olanaklarında lüks ve yüksek harcama kapasitesine cevap verebiliyor. Kara turizmine göre yaklaşık 5 kat, tekne kalitesinin yükselmesiyle 10 kata ulaşan turizm gelirlerine sahibiz.

BODRUM GULETİ VE TİRHANDİLİ COĞRAFİ İŞARET ALIYOR

Mavi Yolculuk turizminin ve yat inşa sanayisinin birlikte büyümesi ve gelişmesi için Bodrum Guleti ve Bodrum Tirhandili coğrafi işaret tescili konusunda çalışmalarımız sürüyor. Yakında güzel haberlerle her ahşap tekneye artık Bodrum Guleti denilemeyecek, ustalarımızın bu eserlerinin haklarını koruyacağız.”

Süleyman Uysal (Merhaba Shipping&The Bodrum Cup)

Sarı Yaz'da turizm devam etti

“Pandemi koşulları, geçen sezon yabancıların ve Türk tatilcilerin daha fazla yat kiralayarak tatilini geçirmesini sağladı. Özellikle Bodrum’a özgü ahşap guletlerin ulaşmış olduğu ferahlık ve hizmet kalitesi ülkemizi dünyada bu sektörde önemli bir oyuncu haline getirdi. Yıllardır anlatmakta zorlandığımız ve Bodrum’da “sarı yaz” olarak bilinen aylarda da turizmin devam etmesini sağladı. Mavi Yolculuk, düşünülenin aksine lüks turizm gibi gözükse de yakınlarınız veya ailenizle birlikte çok farklı segment yatlar kiralayabilir ya da sadece bir kabin kiralayarak tatilinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yıl eğer pandemi şartları izin verirse American Hospital The Bodrum Cup 33. kez yelken açacak. “Mavi Yolculuk” ruhunu, Bodrum’un ve ülkemizin ekim ayını dünyaya tanıtmaya çalıştığımız organizasyonumuz pandemi koşullarında oldukça tercih edilen bu sektöre desteklerini sürdürmeye devam edecek. Bu arada başta ufak yatlar olmak üzere yat satışlarında artış yaşanıyor. Çoğu insan artık kendi kullanabileceği yatlara sahip olarak pandemi koşullarında denizde olma hayali kuruyor.”

BU SENE UMUTLUYUZ

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç de bu sene daha umutlu bir sezon beklediklerini aktarıyor:

“Mavi Yolculuk’u farklılaştıran en ayırt edici özelliği, mürettebatlı bir hizmet olması ve üst seviyede misafirperverlik ile ağırlama hizmetinin sunulması. Yatlarda kamara sayısı altıya çıkıyor, kapasite genellikle maksimum 12 kişi. 2020’de salgın sebebi ile gelen yabancı sayısında ciddi düşüş olmasına rağmen yerli turistlerin tercihlerini Mavi Yolculuk’tan yana kullanması sebebi ile sektörel bazda düşüş yüzde 40 ile sınırlı kaldı. Bu sene umudumuz daha yüksek.”

27 YIL ARADAN SONRA

Öte yandan Bodrum’da bugünlerde çeşitli spor aktiviteleri de öne çıkıyor. Bunlardan biri de 27 yıl aradan sonra düzenlenen ralliydi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası'nın ilk yarışı olan "Rally Bodrum" turnuvası 10-11 Nisan’da yapıldı. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV liderliğinde düzenlenen organizasyonda aralarında eski şampiyonların da olduğu 162 sporcu mücadele etti.