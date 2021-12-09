Panna cotta nasıl yapılır? Jelatinsiz panna cotta tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
Dünyanın en ünlü İtalyan tatlılarından birisi olan panna cotta tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir lezzet. Peki, panna cotta nasıl yapılır? Her lokmasında bambaşka lezzet alacağınız panna cotta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
09 Aralık 2021, Perşembe 14:08 Son Güncelleme:
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Bol miktarda krema ile yapılan panna cotta tarifi, ister jelatinli isterseniz de jelatin yerine nişasta kullanarak yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, panna cotta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız panna cotta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
PANNA COTTA TARİFİ
Panna cotta malzemeler
- 1 su bardağı krema
- 1,5 su bardağı süt
- Yarım çay bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 paket vanilin
Sosu için:
- 1 su bardağı ahududu ya da böğürtlen
- Yarım çay bardağı toz şeker
- 2 yemek kaşığı su
Süt ile kremayı bir tencereye alıp çırpma teliyle 1 dakika kadar çırpın.
Şeker, nişasta ve vanilini ekleyip 1 dakika daha çırpın.
Ocağa alıp sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.
Kaynamaya başladığında altını kısıp 2 dakika daha pişirin.
Bu esnada kaseleri suyla çalkalayıp ıslatın.
Hazırladığınız karışımı kaselere bölüştürün.
Oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra buzdolabına kaldırıp donmasını bekleyin.
Diğer yanda sos malzemelerini bir sos tenceresinde birleştirip blender’la ezerek püre haline getirin.
Püreyi ocağa alıp kısık ateşte karıştırarak pişirin.
Kıyamı koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.