Bol miktarda krema ile yapılan panna cotta tarifi, ister jelatinli isterseniz de jelatin yerine nişasta kullanarak yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, panna cotta nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız panna cotta tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

PANNA COTTA TARİFİ

Panna cotta malzemeler

1 su bardağı krema

1,5 su bardağı süt

Yarım çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

Sosu için:

1 su bardağı ahududu ya da böğürtlen

Yarım çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

PANNA COTTA YAPILIŞI

Süt ile kremayı bir tencereye alıp çırpma teliyle 1 dakika kadar çırpın.

Şeker, nişasta ve vanilini ekleyip 1 dakika daha çırpın.

Ocağa alıp sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.

Kaynamaya başladığında altını kısıp 2 dakika daha pişirin.

Bu esnada kaseleri suyla çalkalayıp ıslatın.

Hazırladığınız karışımı kaselere bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra buzdolabına kaldırıp donmasını bekleyin.

Diğer yanda sos malzemelerini bir sos tenceresinde birleştirip blender’la ezerek püre haline getirin.

Püreyi ocağa alıp kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Kıyamı koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.



