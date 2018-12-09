Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, hazırlıkları aylar önce başlayan Pantene Altın Kelebek Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği, görkemli şovların sahnelendiği, ayrıca dev sanatçıların özel sahne performanslarıyla renk kattığı tören, Kanal D ve teve2’den canlı olarak yayınlandı.

Ödül törenine Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Revna Demirören, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, CNN TÜRK Genel Müdürü Bora Bayraktar, DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu da katıldılar.

İŞTE GECENİN ÖDÜLLERİ

PanteneAltınKelebek yıldızı parlayanlar Ödülü: Afra Saraçoğlu, Merve Çağıran ve Aslı Bekiroğlu'nun.

En İyi Haber Programı: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge

En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir

En İyi Kadın Haber Sunucusu: Buket Aydın / Kanal D Ana Haber

En İyi Dizi: Çukur

Arka Sokaklar 500. Bölüm Özel Ödülü: Türker İnanoğlu

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Çorumlu

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Pınar Altuğ

En İyi Çocuk Oyuncu: Kübra Süzgün, Demir Birinci ve Ali Semi Sefil

En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı

Jüri Özel Ödülü: Cem Yılmaz

En İyi Pop Müzik Erkek Ödülü: Edis

Onur Ödülü: Cüneyt Arkın

En İyi Yarışma: Kelime Oyunu

En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa

Onur Ödülü: Sıla

Onur Ödülü: Nilüfer

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Gökçen Kaynatan

En İyi Proje: Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları

En İyi Pop Müzik Kadın: Aleyna Tilki

En İyi Klip: Farkımız Var - Hadise

En İyi Romantik Komedi Dizisi: Erkenci Kuş

En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Can Yaman

En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Demet Özdemir

En İyi Dizi Çifti: İrem Helvacıoğlu - Ulaş Tuna Astepe

En İyi Erkek Oyuncu: Aras Bulut İynemli

En İyi Kadın Oyuncu: Özge Özpirinçci

En İyi Fantezi Müziği Erkek: Hakan Altun

En İyi Fantezi Müziği Kadın: Sibel Can

En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Pınar Altuğ

En İyi Çocuk Oyuncu: Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün, Demir Birinci

En İyi Komedi Dizisi: Çocuklar Duymasın / Birol Güven

25.Yıl Özel Ödülü: Kenan Doğulu

En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Çorumlu

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı

Onur Ödülü: Gökçen Kaynatan

En İyi Gündüz Kuşağı: Fatih Ürek

Azerbaycan Yılın Kadın Sanatçı Ödülü: Aygün Kazımova

Onur Ödülü: Müslüm Gürses (Ödülü Muhterem Nur aldı)

En İyi Senarist: Ayşe Ferda Eryılmaz, Nehir Erdem / Sen Anlat Karadeniz

En İyi Dizi Müziği: Toygar Işıklı / Çukur

En İyi Yönetmen: Osman Sınav, Emre Kabakuşak, Yusuf Ömer Sınav / Sen Anlat Karadeniz

En İyi İnternet Dizisi: Fİ

En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol / Rıdvan Dilmen, Murat Kosova

En İyi Halk Müziği Erkek: Mümin Sarıkaya

En İyi Halk Müziği Kadın: Sevcan Orhan

En İyi Müzik Grubu: Athena

Yılın Şarkısı: Gazapizm - Heyecanı Yok

En İyi Çıkış Yapan: Ezhel

Bu yılki töreni usta oyuncu Cem Davran ile hem podyumların hem de ekranların sevilen yüzü Çağla Şıkel sunuyor.







