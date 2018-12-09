Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu
Hürriyet Gazetesi ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni Zorlu PSM’de yapıldı
Televizyon ve müzik dünyasının yıldızları, hazırlıkları aylar önce başlayan Pantene Altın Kelebek Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu.
Sunuculuğunu Cem Davran ve Çağla Şıkel’in üstlendiği, görkemli şovların sahnelendiği, ayrıca dev sanatçıların özel sahne performanslarıyla renk kattığı tören, Kanal D ve teve2’den canlı olarak yayınlandı.
Ödül törenine Demirören Medya Grubu Başkanı ve Hürriyet gazetesi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, Revna Demirören, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Posta gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı, CNN TÜRK Genel Müdürü Bora Bayraktar, DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet, Kanal D Haber Koordinatörü Mustafa Aşçıoğlu da katıldılar.
İŞTE GECENİN ÖDÜLLERİ
PanteneAltınKelebek yıldızı parlayanlar Ödülü: Afra Saraçoğlu, Merve Çağıran ve Aslı Bekiroğlu'nun.
En İyi Haber Programı: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge
En İyi Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir
En İyi Kadın Haber Sunucusu: Buket Aydın / Kanal D Ana Haber
En İyi Dizi: Çukur
Arka Sokaklar 500. Bölüm Özel Ödülü: Türker İnanoğlu
En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Çorumlu
En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Pınar Altuğ
En İyi Çocuk Oyuncu: Kübra Süzgün, Demir Birinci ve Ali Semi Sefil
En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı
Jüri Özel Ödülü: Cem Yılmaz
En İyi Pop Müzik Erkek Ödülü: Edis
Onur Ödülü: Cüneyt Arkın
En İyi Yarışma: Kelime Oyunu
En İyi Magazin Programı: Müge ve Gülşen'le İkinci Sayfa
Onur Ödülü: Sıla
Onur Ödülü: Nilüfer
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Gökçen Kaynatan
En İyi Proje: Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları
En İyi Pop Müzik Kadın: Aleyna Tilki
En İyi Klip: Farkımız Var - Hadise
En İyi Romantik Komedi Dizisi: Erkenci Kuş
En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Can Yaman
En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Demet Özdemir
En İyi Dizi Çifti: İrem Helvacıoğlu - Ulaş Tuna Astepe
En İyi Erkek Oyuncu: Aras Bulut İynemli
En İyi Kadın Oyuncu: Özge Özpirinçci
En İyi Fantezi Müziği Erkek: Hakan Altun
En İyi Fantezi Müziği Kadın: Sibel Can
En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu: Pınar Altuğ
En İyi Çocuk Oyuncu: Ali Semi Sefil, Kübra Süzgün, Demir Birinci
En İyi Komedi Dizisi: Çocuklar Duymasın / Birol Güven
25.Yıl Özel Ödülü: Kenan Doğulu
En İyi Komedi Dizisi Erkek Oyuncu: Çağlar Çorumlu
En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı
Onur Ödülü: Gökçen Kaynatan
En İyi Gündüz Kuşağı: Fatih Ürek
Azerbaycan Yılın Kadın Sanatçı Ödülü: Aygün Kazımova
Onur Ödülü: Müslüm Gürses (Ödülü Muhterem Nur aldı)
En İyi Senarist: Ayşe Ferda Eryılmaz, Nehir Erdem / Sen Anlat Karadeniz
En İyi Dizi Müziği: Toygar Işıklı / Çukur
En İyi Yönetmen: Osman Sınav, Emre Kabakuşak, Yusuf Ömer Sınav / Sen Anlat Karadeniz
En İyi İnternet Dizisi: Fİ
En İyi Spor Programı: Yüzde Yüz Futbol / Rıdvan Dilmen, Murat Kosova
En İyi Halk Müziği Erkek: Mümin Sarıkaya
En İyi Halk Müziği Kadın: Sevcan Orhan
En İyi Müzik Grubu: Athena
Yılın Şarkısı: Gazapizm - Heyecanı Yok
En İyi Çıkış Yapan: Ezhel
Bu yılki töreni usta oyuncu Cem Davran ile hem podyumların hem de ekranların sevilen yüzü Çağla Şıkel sunuyor.