Bilim & Teknoloji Papa, yapay zekaya karşı halkı dua etmeye çağırdı

Papa, yapay zekaya karşı halkı dua etmeye çağırdı

Bilim & Teknoloji

Papa, yapay zekaya karşı halkı dua etmeye çağırdı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye çağırdı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 13:05 Son Güncelleme:
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Dünya Çapında Dua Ağı tarafından halka duyurulan aylık dua niyetinde, Vatikan’ın şubatta yaptığı makine öğrenimi teknolojilerinin etik kullanımı çağrısının ardından Katolikleri, yapay zekanın insanlığa karşı ayaklanmaması için dua etmeye davet etti.

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Papa, gelişmiş robot teknolojisinden kaynaklanabilecek eşitsizlik artışına karşı uyararak, ve yapay zekanın bunun yerine herkes için çalışması çağrısında bulundu.

"Yaşadığımız çığır açan değişimin merkezinde yapay zeka var" diyen Papa Francis, "Robotik, kamu yararına katılırsa daha iyi bir dünyayı mümkün kılabilir" diye konuştu.

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