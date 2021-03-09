Türkiye Papa'nın Erdoğan'a gönderdiği mesajda dikkat çeken ifade

Papa'nın Erdoğan'a gönderdiği mesajda dikkat çeken ifade

Türkiye

Papa'nın Erdoğan'a gönderdiği mesajda dikkat çeken ifade

Irak'a gerçekleştirdiği seyahat sırasında Türk hava sahasını kullanan katoliklerin ruhani lideri Papa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a telgraf gönderdi. Papa mesajında, 'Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum.' ifadelerini kullandı.

09 Mart 2021, Salı 07:31 Son Güncelleme:
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Katoliklerin ruhani lideri, Irak ziyareti dönüşünde adetleri olduğu üzere hava sahasını kullandığı ülkelerin liderlerine birer telgraf gönderdi.

Irak'tan ayrıldıktan sonra Türk hava sahasını kullanarak Roma'ya ulaşan Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği telgrafında, şunları kaydetti:

"Irak'a Papa olarak yaptığım seyahatten Roma’ya dönerken Türk hava sahasına girdiğim şu esnada sizlere iyi dileklerimi sunuyor; Yüce Tanrı'dan size ve Türk halkına gani bereketler niyaz ediyorum."


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