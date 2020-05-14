Paper Mario The Origami King geliyor

Nintendo, Paper Mario: The Origami King adlı oyununu Nintendo Switch için duyurdu. Oyun, 17 Temmuz 2020 tarihinde kullanılabilir olacak. Fiyatı ise 59,99 dolar olacak. Oyunda Mario ortağı Olivia ile oyuncuların daha önceden tanıdığı karakterlerle karşılaşacak ve düşmanlarını alt etmek için uğraşacaksınız.

Paper Mario: The Origami King, oyuncuların dağınık düşmanları sıralamak ve hasarı en üst düzeye çıkarmak için bulmaca çözme becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyan yeni bir halka tabanlı savaş sistemi sunuyor. Mario’nun bu seferki hedefiyse zarar görmüş kağıttan bir dünyayı eski hâline döndürmek olacak.

Paper Mario: The Origami King için oyun dosyası boyutunun 6,5 GB olacağı açıklandı. Oyunun Japonca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Korece, Flemenkçe, Çince ve İngilizce olmak üzere toplam 9 dili destekleyeceğini de belirtelim.



