Papua Yeni Gine'de 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 6.4'ten 6.2 olarak güncellediği sarsıntının Kandrian kentine 26 kilometre mesafede gerçekleştiğini bildiriyor. USGS verilerine göre, deprem yerin 33 kilometre altında oldu.

Şimdiye kadar herhangi bir hasar bilgisi yok.

Adalar ülkesi Papua Yeni Gine, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.