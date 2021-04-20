Papuduk çocuklara hayvan haklarını öğretecek
Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Papuduk kitap setinin daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile işbirliği yaptı.
20 Nisan 2021, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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TEGV gönüllülerinin online yürüteceği ‘Papuduk ile Hayvan Hakları Etkinlikleri’ ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflar için hazırlandı. Yaratıcı okuma metoduyla gerçekleşecek etkinlikler, TEGV Dijital Platformu’nda bütün çocuklara ücretsiz sunulacak. Kitap serisinde Papuduk isimli bir tavşanın, hayvanlara ve doğaya zarar veren insanları, davranışlarından vazgeçirmek için giriştiği maceralar anlatılıyor.