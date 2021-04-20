Papuduk çocuklara hayvan haklarını öğretecek

TEGV gönüllülerinin online yürüteceği ‘Papuduk ile Hayvan Hakları Etkinlikleri’ ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıflar için hazırlandı. Yaratıcı okuma metoduyla gerçekleşecek etkinlikler, TEGV Dijital Platformu’nda bütün çocuklara ücretsiz sunulacak. Kitap serisinde Papuduk isimli bir tavşanın, hayvanlara ve doğaya zarar veren insanları, davranışlarından vazgeçirmek için giriştiği maceralar anlatılıyor.