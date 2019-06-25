Para vermeyen babasını dövdü!

Olay, Çilhane Mahallesi Siper Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Adil N., topladığı hurdaları deposuna getirdi. Deponun önünde babasını bekleyen oğlu iddiaya göre babasından, alkol almak için para istedi.

SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

İstediği parayı alamayan şahıs, babasını sokak ortasında dövmeye başladı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi üzere olay yerinden kaçtı. Oğlu tarafından darp edilen Adil N., olay yerine çağrılan 112 acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN (İHA)