Dünya Paralimpik Oyunları'nda korona paniği: 219'a yükseldi

Paralimpik Oyunları'nda korona paniği: 219'a yükseldi

Dünya

Paralimpik Oyunları'nda korona paniği: 219'a yükseldi

Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 219'a yükseldiği bildirildi.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 10:19 Son Güncelleme:
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2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerde görülen koronavirüs vakaları artıyor.

Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.

219'A YÜKSELDİ

Kovid-19'a yakalananlar arasında 5 turnuva yetkilisi, 3 gönüllü, 14 sözleşmeli çalışan bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.

Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a yükseldi.

160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.

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