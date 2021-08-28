Paralimpik Oyunları'nda korona paniği: 219'a yükseldi
Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerden yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının 219'a yükseldiği bildirildi.
28 Ağustos 2021, Cumartesi 10:19 Son Güncelleme:
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2020 Paralimpik Oyunları'na akredite kişilerde görülen koronavirüs vakaları artıyor.
Organizasyon Komitesi, Paralimpik Oyunları kapsamında 22 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüs tanısı konulanlar arasında turnuvada yarışan sporcu yer almadı.
219'A YÜKSELDİ
Kovid-19'a yakalananlar arasında 5 turnuva yetkilisi, 3 gönüllü, 14 sözleşmeli çalışan bulunuyor. Virüs tespit edilenler karantinaya alındı.
Böylelikle Paralimpik Oyunları'na akredite kişiler arasında Kovid-19'a yakalananların sayısı 219'a yükseldi.
160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcunun 22 dalda yarıştığı 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları 5 Eylül'e kadar sürecek.