Paralimpik Yüzme Milli Takımı yurda döndü

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı, 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 50 metre kelebek finalinde ise Sevilay Öztürk, 47.35 saniyelik derecesiyle bronz madalya elde etti. Erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle 6.'lığı elde etti.

''Salise farkla ikinci oldum''

Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen kafile için karşılama töreni düzenlendi. İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Sümeyye Boyacı, "İlk katıldığım şampiyonda salise farkla ikinci oldum. Bu sonuç karışık duygular yaşattı bana.

Bir yandan sevindim bir yandan üzüldüm. Rakibim koluyla, benim kafamla bitişe dokunmuş olmama rağmen 0.3 salise farkla beni geçmiş oldu. Bu benim ileride daha iyi dereceler yapabileceğimi gösteriyor" dedi.

Dünya üçüncüsü Sevilay Öztürk ise, "Emeklerimin karşılığını aldım. Çok mutluyum. 2020'de birinci olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

İSTANBUL (İHA)