Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mark Mitrafanov'un (18) cenazesi, aynı kazada yaralanan annesi Valentina Kulishova ve yakınları tarafından Uncalı Mezarlığı morgundan alındı.

Gencin cenazesi, Kaleiçi'ndeki kilisede yapılan törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TÜRKİYE'Yİ SEVDİĞİ İÇİN ANTALYA'YA DEFNEDİLDİ

Yüzünün büyük bir bölümü sargıyla kaplı olan, güçlükle yürüdüğü ve ayakta durduğu görülen Kulishova, oğlunun cenazesinin başında uzun süre gözyaşı döktü. Ailenin Türkiye'yi çok sevdiği ve bu nedenle cenazenin Antalya'da defnedilmesini istediği öğrenildi.

AA