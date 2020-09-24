Yemek Parfe tarifi: Parfe nasıl yapılır?

Parfe tarifi: Parfe nasıl yapılır?

Yemek

Parfe tarifi: Parfe nasıl yapılır?

Her lokmada ferahlık verecek nefis parfe tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için parfe tarifi arıyor ya da parfe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Parfe tarifinin püf noktaları için "Parfe tarifi: Parfe nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

24 Eylül 2020, Perşembe 15:25 Son Güncelleme:
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Hem pratik hem de enfes parfe tarifi yapmak oldukça kolay. Sevdiklerinize hazırlamak için parfe tarifi arıyor ya da parfe nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Parfe tarifinin püf noktaları için "Parfe tarifi: Parfe nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın. 

Parfe tarifi

Parfe malzemeleri

  • 2 paket krem şanti
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 2 su bardağı soğuk süt
  • 2 paket petibör bisküvi (parçalanmış)
  • 1 su bardağı çilek (doğranmış)
  • 1/2 çay bardağı damla çikolata
  • 1 yemek kaşığı antep fıstığı içi

Üzeri için:

  • 5 adet çilek (dilimlenmiş)
  • 2 yemek kaşığı antep fıstığı içi
  • 2 yemek kaşığı ceviz içi

Parfe yapılışı

Derin bir karıştırma kasesine krem şanti, pudra şekeri ve soğuk sütü ekleyip, koyu ve köpüksü kıvama gelene kadar çırpın. Üzerine kırılmış petibör bisküvileri koyup her yerine eşit dağılana kadar spatula yardımıyla karıştırın. Çilek, damla çikolata ve antep fıstığını da üzerine ekleyip tekrar karıştırın. İnce ve uzun bir kek kalıbının iç kısmını dışarıya da sarkacak şekilde streçleyin. Karışımı kalıbın içerisine dökün ve spatula yardımıyla üzerini düzelttikten sonra dışarıda kalan streçleri üzerine kapayıp, en az 4 saat kadar buzlukta dondurun. Parfeniz donduktan sonra, servis etmeden önce çilek dilimleri, ceviz ve antep fıstığı içi serpiştirerek servis edin.

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