Paris Saint Germain Renner maçı saat kaçta hangi kanalda?
Paris Saint-Germain ve Renner Fransa Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Fransa 1. Ligi şampiyonluk maçı internette futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain Renner maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fransa Süper Kupa maçı ile ilgili detaylar…
Fransa Kupası finalinde için nefesler tutuldu. Paris Saint Germain ve Renner Fransa Süper Kupa finali maçında karşı karşıya geliyor. Peki, Paris Saint Germain Renner maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Paris Saint Germain Renner maçının detayları…
Fransa Süper Kupası’nın sahibinin belli olacağı Paris Saint Germain Renner karşılaşma, Çin'in Guandong eyaletinde bulunan Shenzhen Stadyumu'nda oynanacak.
PARİS SAİNT GERMAİN RENNER MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa’nın Lig şampiyonu ve Kupa şampiyonunun karşı karşıya geleceği Fransa Süper Kupa maçı, Türkiye Saatiyle 14.30’da başlayacak. Süper Kupa mücadelesi BeIN Sports 1 ve BeIN Sports 2 kanallarından naklen yayınlayacak.