Paris Saint Germain Renner maçı saat kaçta hangi kanalda? Paris Saint-Germain ve Renner Fransa Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Fransa 1. Ligi şampiyonluk maçı internette futbolseveler tarafından merak ediliyor. Peki, Paris Saint Germain Renner maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fransa Süper Kupa maçı ile ilgili detaylar…