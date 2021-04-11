Zihin Sağlığı Parkinson hastalarının yakınlarına önemli görevler düşüyor

Parkinson hastalarının yakınlarına önemli görevler düşüyor

Zihin Sağlığı

Parkinson hastalarının yakınlarına önemli görevler düşüyor

11 Nisan, tüm dünyada Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak kabul ediliyor. Dünyada 10 milyon, Türkiye’de ise 150 bin civarında Parkinson hastası olduğu varsayılıyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 bin yeni teşhis konulduğunu tahmin ediliyor.

11 Nisan 2021, Pazar 08:55 Son Güncelleme:
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Parkinson, hareketleri etkileyen, ilerleyici bir sinir sistemi bozukluğu hastalığı olarak tanımlanıyor. Parkinson hastalığında en yaygın olarak titreme, kas sertliği ve hareket yavaşlığı gibi belirtiler ortaya çıkıyor ve hastalık ilerledikçe bu semptomlar giderek kötüleşebiliyor. Parkinson hastalığının ileri evresindeki hastalarda, düşme ve denge bozukluğu sık görülebiliyor ve hastalar günlük işlerini yardım almadan yerine getiremeyebiliyor. 

Parkinson hastalığı konusunda toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme yaratmak adına 11 Nisan tarihi tüm dünyada Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak kabul ediliyor. Dünya Parkinson Hastalığı Günü için açıklamalarda bulunan Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Raif Çakmur; hekim ile hasta ve hasta yakınlarının uyumunun, hastalık yönetimi açısından en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Raif Çakmur, “Hastalığın ilerleyen evrelerinde titreme, kas sertliği ve hareket yavaşlığı gibi belirtiler giderek kötüleşebilir. Bu sebeple ileri evre Parkinson hastalığında düşmeler ve yürümede güçlük artabilir" dedi. Özellikle hasta yakınlarına büyük iş düştüğünü belirten Prof. Dr. Raif Çakmur, günlük hayatta dikkat edilecek küçük ayrıntıların, Parkinson hastalarının yaşam konforunun yükselmesine yardımcı olabileceğini belirtti. “Parkinson hastası yakınınız eğer hareketlerde zorluk yaşıyorsa kolay giyilebilecek kıyafetler seçmek, ev ortamındaki halı gibi eşyaları sabitlemek, varsa kabloları bir araya getirip engelleri ortadan kaldırmak hastanızın günlük hayatını kolaylaştırır" dedi.

Prof. Dr. Çakmur “İleri evre Parkinson hastaları, pandemi döneminde uygulanan 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yeterince sosyalleşemedikleri için hareketsizleştiler. Ek olarak hastaların bu dönemde enfeksiyon riskinden ötürü hastaneye gitmemeleri ve hekim kontrollerini aksatmaları nedeniyle hastalıklarının daha da ilerlediğini gözlemledik” diye belirtti.  

Çakmur; “Hastalığın erken tanısı ve başlangıcından itibaren sürecin uzmanlarca belirlenmesi büyük önem taşıyor. Zamanında ve doğru müdahale ile hastalık semptomlarının kontrolü büyük ölçüde mümkün” diye konuştu.

PARKİNSON HASTALARININ ÇEKTİĞİ FOTOĞRAFLAR KARTPOSTAL OLDU

Parkinson hasta ve hasta yakını üyelerden oluşan Türkiye Parkinson Hastaları Derneği bu yıl ayrıca hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Parkinson hastaları tarafından çekilen fotoğraflardan kartpostallar hazırlayarak sosyal medya hesaplarında da yayınladı.

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