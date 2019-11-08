Parkta bulduğu siyah taşın, 'göktaşı' olduğunu iddia etti

3 gün önce evinin 5'nci katında balkonda sabah namazını dinlediği sırada parktaki köpeklerin kaçıştığını gördü. İşe gitmek için evden çıkan Muhammed Ali Aydın, köpeklerin neden kaçtığını merak ederek parka gitti. Parkta etrafı incelerken yerde 350 gram ağırlığında siyah bir taş buldu. Aydın, "Bölgemizde yabani sokak hayvanları çok. Bunlar da bu bölgede uyuyorlardı. Bir anda hayvanların sağa sola kaçıştıklarını gördüm. Ama bu kaçışma şekli bugüne kadar gördüğüm bir kaçışma şekli değildi. Hayvanlar ne havlıyor de başka bir ses çıkarıyor. Sadece çok hızlı bir şekilde sağa sola kaçışıyorlardı. Önce hayretle bakakaldım. merakımı yenemedim Buraya geldim. Acaba biri bir şey mi attı diye etrafa bakınırken yerde bu taşı gördüm" dedi.

'Cihaz tepki verdi'

Aydın sözlerine şöyle devam etti: "Memleketimin dağını, taşını, madenlerinin hepsini biliyorum. Hatta bölgemizde kıyaslama yapacak olanlar olacaktır. Antimuan madeni vardır ki, böyle yan yana koyduğunda bu taşın yanında esamesi bile okunmaz. Sonra ilgimi çektiği için aldım. İçerisinde herkesin rahatlıkla görebileceği şekilde parlak madenleri fark ettim. Sonra bunu kuyumcu bir arkadaşıma götürdüm. Kendisi büyük bir hayretle karşıladı bu taşı. Hikayesini anlattım. Elindeki altın ve değerli taşlara tuttuğu zaman tepki veren cihaza tuttu. O cihaz da hiç durmadan ses verdi. Sonra bunun resmini çekip internette nedir diye karşılaştırdığımda eş değeri olarak gök taşı çıkıyor."





'Ağırlığı diğer taşlardan farklı'

Aydın, "Elinize aldığınızda hiçbir taşta olamayan yoğunluğu hissediyorsunuz. Ortalama 350 gram geliyor ki bunun emsallerinin böyle bir ağırlığı yok. Bunun bu dünyaya ait olmadığı açık net belli oluyor" dedi. İlçede 20 yıldır kuyumculuk yapan Burhan Çaprak (40) ise "Bu taşı arkadaşımız buldu getirdi, değerlendirdik, yani içinde maden olduğunu anladık. Bu değerli bir taş. Ama tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz" diye konuştu.