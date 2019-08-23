Avrupa’nın en değerli üçüncü ligi İtalya Serie A 2019-2020 sezonu başlıyor. İtalya Birinci Futbol Ligi’nin ilk haftasında Parma ile Juventus karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Parma Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu merak ediyor. İşte detaylar…

PARMA JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’nın ilk haftasında 8 yıldır zirveyi kimseye bırakmayan Juventus Parma deplasmanına konuk oluyor. Yarın saat 19:00’da oynanacak Parma Juventus mücadelesi beIN Sports’tan canlı olarak izlenebilecek.

Juventus ligin ilk maçında Parma’yı mağlup ederek lige avantajlı başlamak istiyor.

Ligde son 8 yıldır zirveyi kimseye bırakmayan Juventus, yeni teknik direktörü Maurizio Sarri ve yeni transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla Parma deplasmanında sezonun ilk maçına çıkacak. Son 8 yıldır şampiyonluklarını 2 farklı teknik adam yönetiminde kazanan siyah-beyazlı takımın, yeni hocası Sarri ile hedefi yine hem lig şampiyonluğu hem de son senelerde 2 kez finalde kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olacak.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA JUVENTUS ZİRVEDE

Resmi başlangıç olarak 1897-98 sezonunu kabul eden Serie A’da bugüne kadar 16 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligi en çok zirvede bitirerek şampiyon olan takım Juventus oldu. Siyah-beyazlılar, 35 şampiyonlukla, "En çok şampiyon olan takım" unvanını elinde bulundururken, son 8 yılda üst üste ipi göğüsleyerek, rakipleriyle arasındaki şampiyonluk sayısı farkını da iyice açtı.

JUVENTUS’UN DİKKAT ÇEKEN TRANSFERLERİ

Serie A’da bu yılın en dikkati çeken ve en çok bonservis bedeli ödenen transferi ise Hollandalı Matthijs de Ligt’in 85,5 milyon avroya Ajax’tan Juventus’a geçmesi oldu. 20 yaşındaki savunmacı, sezonun en pahalı transferi olarak dikkati çekti.

Juventus, De Ligt’a ödediği yüksek bonservisin yanı sıra Paris Saint-Germain’den Adrien Rabiot’u, Arsenal’den de Galli Aaron Ramsey’i bedelsiz olarak kadrosuna kattı.