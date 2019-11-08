Pasifik Ateş Çemberi'nde iki büyük deprem meydana geldi Yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde arka arkaya depremler oldu. Adalar ülkesi Tonga'da 5.9, yaklaşık bir saat sonra Fiji Adaları'nda 6.5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi