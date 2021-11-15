Uluslararası ajansların 'acil' koduyla geçtiği haberlere göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan askerlerinin sınırı ihlal ettiğini iddia ederek, Savunma Bakanı'nı kovduğunu duyurdu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIRI İHLAL ETMEKLE SUÇLADI

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü Azerbaycan askerlerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı ve Savunma Bakanı'nı görevden aldı.

Paşinyan, saldırının ne zaman gerçekleştiğini söylemedi ancak güvenlik konseyi toplantısında olayla ilgili olarak Bakan Arshak Karapetyan'ı görevden aldığını ve üst düzey yetkililerin Pazar gününden beri bunu tartıştığını vurguladı.

Paşinyan'ın bu kararı, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerin ardından geldi.



