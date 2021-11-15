Dünya Paşinyan, 'Azerbaycan askerleri sınırı ihlal etti' iddiasıyla Savunma Bakanı'nı kovdu
  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • Paşinyan, 'Azerbaycan askerleri sınırı ihlal etti' iddiasıyla Savunma Bakanı'nı kovdu

Paşinyan, 'Azerbaycan askerleri sınırı ihlal etti' iddiasıyla Savunma Bakanı'nı kovdu

Dünya

Paşinyan, 'Azerbaycan askerleri sınırı ihlal etti' iddiasıyla Savunma Bakanı'nı kovdu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan askerlerinin sınırı ihlal ettiğini iddia ederek, Savunma Bakanı'nı kovdu. Uluslararası ajanslar haberi 'acil' koduyla geçti.

15 Kasım 2021, Pazartesi 13:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Uluslararası ajansların 'acil' koduyla geçtiği haberlere göre, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Azerbaycan askerlerinin sınırı ihlal ettiğini iddia ederek, Savunma Bakanı'nı kovduğunu duyurdu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIRI İHLAL ETMEKLE SUÇLADI

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Pazartesi günü Azerbaycan askerlerini iki ülke arasındaki sınırı ihlal etmekle suçladı ve Savunma Bakanı'nı görevden aldı.

Paşinyan, saldırının ne zaman gerçekleştiğini söylemedi ancak güvenlik konseyi toplantısında olayla ilgili olarak Bakan Arshak Karapetyan'ı görevden aldığını ve üst düzey yetkililerin Pazar gününden beri bunu tartıştığını vurguladı.

Paşinyan'ın bu kararı, sosyal medyada yayınlanan bazı görüntülerin ardından geldi.


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Zeynep Kamil'de can pazarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Komet’in resim yolculuğu…
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Böyle 'Cep' kullanımı sakat bile bırakabilir
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kabil'de patlama! 2 kişi daha yaralandı