Paspas lekeleri nasıl çıkar?

Lekelenmiş veya kirlenmiş paspaslarınızı temizlemek için birçok yöntem var. Peki, paspas nasıl temizlenir? Paspas lekesi nasıl çıkar? Paspas temizleme yöntemleri için haberimize bir göz atın.

Paspas nasıl temizlenir?

Öncelikle paspasın üzerindeki toz ve çamur atıklarını süpürmeniz gerekir. Daha sonra hafifçe çırparak paspasın içine kadar işleyen tozlardan kurtulabilirsiniz.

Etkili bir paspas temizliği için sadece paspası çırpmak yeterli olmayabilir. Bu durumda elektrik süpürgesi kullanarak paspastaki tüm tozların iyice temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Paspasınızın yüzeyindeki kirleri temizledikten sonra bir kovanın içine sirke, limon suyu ve bir miktar bulaşık deterjanı ekleyerek bir fırça yardımıyla paspasınızı temizlemeniz mümkün. Fırçanız yoksa aynı işi bir bulaşık süngeri de görebilir.

Paspasın boyuna göre bir ya da iki paket kabartma tozunu paspasınızın üzerine döküp, üzerine kola veya maden suyunu ilave edebilirsiniz. Bu karışımın iyice köpürmesini bekleyin ve bir fırça yardımıyla paspasınızı ovalayarak kirlerden arındırın. Daha sonra iyice durulayın.



