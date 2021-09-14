Pastırma sıcaklarına ilişkin araştırmalar, havaların pek çok bölgede aniden soğumasıyla yoğunlaştı. Her yıl sonbahar başlangıcında havaların soğumasından sonra bir süreliğine hava sıcaklıklarında artış gözleniyor. Halk arasında da havaların sıcak olduğu bu günlere pastırma yazı deniliyor. İşte 2021 pastırma sıcaklıklarının başlangıç tarihi ve pastırma yazı hakkında merak edilenler…

2021 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pastırma sıcakları çoğunlukla ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadarki dönemde yaşanır. Kimi yıllarda pastırma sıcakları birkaç kez yaşanırken bazı yıllarda ise hiç yaşanmayabilir.

Bununla birlikte, pastırma sıcakları birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Bu dönemde, gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don bile görülebilir.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Sonbahar aylarında havaların mevsim normallerine göre daha sıcak olduğu döneme halk arasında Pastırma yazı adı verilmiştir. Bu ismin verilmesinin nedeni ise pastırmanın en iyi bu dönemde hazırlanıyor olmasıdır.

Pastırma yazında gece ve gündüz arası sıcaklıklar birbirine yakındır ve pastırma en iyi bu dönemde kurur.

Ülkemizde pastırma yazı olarak adlandırılan bu dönem, dünyanın pek çok yerinde de yaşanır ve İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Almanya'da "kocakarı yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi isimlerle bilinir.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması nedeniyle oluşur. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman ve toz gibi etmenler havanın puslu olmasına yol açar.