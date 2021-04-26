Patates baskısı oyunu nasıl oynanır?

Malzemeler: Patates, kâğıt, fırça, suluboya, keçeli kalem. Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Küçükken eminim siz de yapmışsınızdır, çocuğunuza da aynı fırsatı neden sunmayasınız ki? Önce patatesleri baskı yapabilmek için dikine olacak şekilde ikiye kesin ve çocuğunuzdan keçeli kalemle baskısını yapmak istediği şekilleri çizmesini isteyin. Ardından içini suluboyayla boyayıp çeşit çeşit baskılar yapabilirsiniz birlikte! NOT: Hazır kurabiye kalıplarını da şekil çıkartmak için kullanabilirsiniz. Not: Bıçak kullanımının bir yetişkin kontrolünde olduğundan emin olun.