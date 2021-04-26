Patates baskısı oyunu nasıl oynanır?
Bu oyun çocuğunuzun yaratıcı yönünü geliştirir ve birlikte eğlenirken çeşit çeşit resimler çıkarabilirsiniz. Ayrıca sizin geçmişinize ait bir etkinlik olduğu için çocuğunuza kendi çocukluk anılarınızı anlatarak iletişim alanı oluşturabilirsiniz.
26 Nisan 2021, Pazartesi 13:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Malzemeler: Patates, kâğıt, fırça, suluboya, keçeli kalem. Yaş: 5+
NASIL OYNANIR?
Küçükken eminim siz de yapmışsınızdır, çocuğunuza da aynı fırsatı neden sunmayasınız ki? Önce patatesleri baskı yapabilmek için dikine olacak şekilde ikiye kesin ve çocuğunuzdan keçeli kalemle baskısını yapmak istediği şekilleri çizmesini isteyin. Ardından içini suluboyayla boyayıp çeşit çeşit baskılar yapabilirsiniz birlikte! NOT: Hazır kurabiye kalıplarını da şekil çıkartmak için kullanabilirsiniz. Not: Bıçak kullanımının bir yetişkin kontrolünde olduğundan emin olun.