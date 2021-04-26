Patates kafa (OYUN)

Malzemeler: Büyük boy patates, yapıştırıcı ve evinizde bulunan diğer malzemeler (boncuk, ip, başka sebzeler gibi) Yaş: 4-7





NASIL OYNANIR? Önceden hazırladığınız diğer malzemelerle birlikte masaya koyun. Çocuğunuza istediği malzemeleri kullanarak bu patatese bir yüz verebileceğini söyleyin ve onun kendi yaratıcılığını kullanmasına izin verin. Göz, burun, ağız, kulak, saç gibi kısımları yaptıkça isimlendirmesi için teşvik edin. Unutmayın bu onun ‘sanat eseri’.



