Etkinlik Rehberi Patates kafa (OYUN)

Patates kafa (OYUN)

Etkinlik Rehberi

Patates kafa (OYUN)

Bu oyun çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymaları konusunda onları cesaretlendirecek. Ek olarak yüzümüzde bulunan organları tanımasına yardımcı olacak.

26 Nisan 2021, Pazartesi 13:56 Son Güncelleme:
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Malzemeler: Büyük boy patates, yapıştırıcı ve evinizde bulunan diğer malzemeler (boncuk, ip, başka sebzeler gibi) Yaş: 4-7


NASIL OYNANIR? Önceden hazırladığınız diğer malzemelerle birlikte masaya koyun. Çocuğunuza istediği malzemeleri kullanarak bu patatese bir yüz verebileceğini söyleyin ve onun kendi yaratıcılığını kullanmasına izin verin. Göz, burun, ağız, kulak, saç gibi kısımları yaptıkça isimlendirmesi için teşvik edin. Unutmayın bu onun ‘sanat eseri’.


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Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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