Posta Özel

Patates nasıl haşlanır sorusunun cevabı basit gibi görünse de aslında pişirileceği yemeğe göre ince detaylar gerektiren bir durumdur. Patates haşlamak, patates püresi, patates salatası veya birçok basit garnitür yapmak için ilk adımdır. Patateslerinizi pişirme için nasıl hazırlayacağınızı ve her seferinde mükemmel sonu. için patateslerin ne kadar kaynatılacağını göstereceğiz. İşte patates nasıl haşlanır sorusunun cevabı…

Patatesin haşlanmasıyla ilgili karmaşık bir durum yok, ancak temel pişirme becerileri devam ederken, ustalaşmak için iyi bir şey çünkü muhtemelen sık kullanacağınız bir malzemedir. Patatesler en çok kullanılan ve çok sevilen yiyeceklerden biridir, çünkü büyük ölçüde onları çok lezzetli yemeklere dönüştürebilirsiniz. Patates püresi veya patates salatası için kaynatmayı planlıyorsanız , sonuçlardan memnun kalmanızı sağlayacak birkaç ipucu ve püf noktası vardır. Farklı patates türlerinin hızlıca dağılmasıyla başlayalım, böylece yapmak istediğiniz yemek için doğru olan patatesi kullandığınızdan emin olursunuz.

PATATES NASIL HAŞLANIR?

OCAKTA PATATES HAŞLAMA

Patatesleri kaynatmanın en yaygın yolu ocakta bir tencerede kaynatmaktır. Ancak, daha lezzetli patatesler istiyorsanız, onları et suyu ve kemik suyuyla da kaynatabileceğinizi unutmayın.

PATATESLERİ HAZIRLAYIN

Patateslerin üzerindeki kirleri ve toprak kalıntılarını bir fırça yardımıyla veya suyla temizleyin. Dilerseniz patatesleri bir soyma bıçağı ile soyabilirsiniz. Patates soyucunun ucu ile yeşil tomurcuklanmış kısımlar varsa onları mutlaka çıkarın. Patatesleri kaynatmadan önce soymanız veya soymamanız gerektiği tamamen sizin isteğiniz kalmış bir durum olduğunu unutmayın.

Kaynama sırasında patatesin kabuğundaki vitaminler besinleri içerisinde tutmasına yardımcı olmaktadır.

KÜÇÜK PARÇALAR HALİNDE KESİN

Pişirme süresini hızlandırmak için patatesleri çeyrek veya küp şeklinde kesin. Küçük yeni patatesleri tamamen bırakın ve daha büyük olanları yarıya indirin.

Patatesleri soyduğunuzda eğer pişirmekten vazgeçerseniz onları en fazla saat bekletebileceğinizi unutmayın. Patatesleri su dolu bir kabın içerisinde dolapta saate yakın bir süre bekletebilirsiniz.

PATATESLERİ BÜYÜK BİR TENCEREYE KOYUN

Patateslerin üstlerini örtecek kadar soğuk su ekleyin. Suya 1/2 çay kaşığı tuz ekleyin. Isıyı orta düşük veya düşük olacak şekilde azaltın. Tencereyi bir kapakla örtün. Patatesleri yumuşayıncaya kadar hafifçe kaynar su da, veya küp patatesler için 15 dakika ve çeyrek patatesler için 20 ila 25 dakika kadar pişirin. Yeterince pişip pişmediğini görmek için bir çatal kullanabilirsiniz.

KEVGİR YARDIMIYLA SÜZÜN

Bir kevgir içinde patatesleri süzün. Büyük bir parça patates parçasını sıcak sudan çıkarmak ve bir kabın içine yerleştirmek için, küp küp patatesleri bir kevgir içine dökün veya bir oluklu kaşık kullanın. Patateslerin hızlı bir şekilde soğumasını sağlamak için buzlu su kullanabilirsiniz.

Mikrodalga fırında patates haşlama

Patatesleri hızlı bir şekilde haşlamak istiyorsanız mikrodalga fırın yöntemini kullanabilirsiniz.

Patatesleri yukarıda vermiş olduğumuz talimatlara göre hazırlayın.

ADIM: Kesilen patatesleri mikrodalga güvenli bir kâseye yerleştirin. Patateslere dilediğiniz miktarda bir tutam tuz ekleyin. Patateslerin üzerini örtecek kadar su ekleyin. ADIM: Pişme süresine göre mikrodalga fırında pişirebilirsiniz. ADIM:Sonrasında bir kevgir yardımıyla süzün.



