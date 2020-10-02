Tadını çok seveceksiniz: Patatesli çilav tarifi

Pirinçle patatesi eşsiz uyumu patatesli çilav tarifi ile buluşuyor. Sevdiklerinize hazırlamak için patatesli çilav tarifi arıyor ya da patatesli çilav nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patatesli çilav yapılışı için haberimize bir göz atın.

Patatesli çilav tarifi

Patatesli çilav malzemeleri

2 adet patates

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı et veya tavuk suyu

Tuz

Patatesli çilav yapılışı

Patatesleri ince ince yarım ay şeklinde doğrayın. Yağı biraz kızdırdıktan sonra patatesleri tencereye alın. 3-4 dakika kadar kızarmaya bırakın. Ardından yıkadığınız pirinçleri de ilave ederek iyice karıştırın, birkaç dakika kavurun. Son olarak, suyunu ve tuzunu da koyun. Et suyunu da içerisine ekleyin. Kaynayınca kapağını kapatıp altını iyice kısın. 20 dakika sonra altını kapatıp 5 dakika kadar dinlenmesi için tencerede bırakın.



